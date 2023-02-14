سجن جندي إسرائيلي اعتدى على فلسطيني في الضفة الغربية

أصدر الجيش الإسرائيلي قرارا بالسجن عشرة أيام بحق جندي اعتدى على ناشط فلسطيني بينما كان يتحدث إلى صحافي أميركي، لكنه نشر رواية للواقعة عارضها المراسل الصحافي.

وتثير الواقعة التي حدثت في مدينة الخليل حالة من الغضب داخل الشارع الإسرائيلي، وأعرب وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير عن دعمه الكامل للجندي.

وبن جفير هو أحد المستوطنين اليهود المتشددين الذين يعيشون في المدينة المضطربة في الضفة الغربية المحتلة.

وفي مقطع مصور نشره الصحافي الأميركي لورانس رايت من مجلة "ذا نيويوركر"، ظهر الجندي وهو يمسك عيسى عمرو من سترته ورقبته ويطرحه أرضا. وقام بعد ذلك بركل الرجل من الخلف قبل أن يسحبه جندي آخر.

وفي تعليقه على الحادث الذي وقع في مدينة الخليل، قال رايت على "تويتر": "لم يسبق أن تعرض أحد مصادري للاعتداء أمامي قط حتى اليوم عندما فعل جندي إسرائيلي ذلك وقاطع المقابلة".