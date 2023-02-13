سفير الإمارات يلتقي رئيس وزراء اليمن

التقى سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية محمد حمد الزعابي، رئيس وزراء اليمن الشقيق معين عبدالملك، في قصر معاشيق، وذلك عقب تسليمه أوراق اعتماده إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد التعاون وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة الأصعدة. كما جرى التطرق إلى مستجدات الوضع على الساحة اليمنية، والجهود الإقليمية والدولية لاستعادة مسار العملية السياسية الرامية إلى التوصل لحل سياسي دائم للأزمة اليمنية.

ورحب رئيس وزراء اليمن بسفير الدولة وتمنّى له التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، أكد السفير محمد حمد الزعابي حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يسهم في دعم أواصر الأخوة والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.