أميركا تنصح رعاياها بمغادرة روسيا فوراً

حثت الولايات المتحدة مواطنيها على عدم السفر إلى روسيا، ومغادرة أراضيها على الفور لمن يقيمون فيها.

وجاء في بيان نشرته السفارة الأميركية بموسكو على موقعها الإليكتروني ونقلته قناة "آر تي عربية" اليوم الإثنين: "لا تسافروا إلى روسيا بسبب العواقب غير القابلة للتنبؤ بها للنزاع في أوكرانيا، واحتمال التعرض للاعتقال التعسفي أو مضايقات من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية".

وأضاف البيان أنه ينبغي على المواطنين الأميركيين مغادرة روسيا على الفور بالنسبة للمقيمين فيها وعدم السفر إليها بالنسبة لمن يعتزمون ذلك. وقال البيان: "عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بدون سند قانوني".

وحسب البيان، فإن روسيا قد "ترفض الاعتراف بالجنسية الأمريكية لمزدوجي الجنسية، أو تمنع وصولهم إلى المساعدة القنصلية الأميركية، أو تخضعهم للتعبئة، أو تمنع مغادرتهم روسيا، أو بتجنيدهم أو كل ذلك".