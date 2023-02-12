ابنة رئيس وزراء ماليزيا تنضم إلى وزارة المالية

ذكرت صحيفة "ذا ستار" أن ابنة رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم ستضطلع بدور في لجنة تابعة لوزارة مالية، وستتنحى عن منصبها، كمستشار أول لوالدها.

وأضاف تقرير الصحيفة أن نور العزة، لن تعمل بعد الآن كمستشار أول لأنور في شؤون الاقتصاد والتمويل، وستتولى بدلا من ذلك رئاسة الأمانة العامة للجنة استشارية لوزير المالية.

يذكر أن أنور يشغل أيضا منصب وزير المالية، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد.

وأثار تعيينها في منصب مستشار أنور، منذ الثالث من يناير، انتقادات من مختلف الأحزاب لمحاباة الأقارب، كما أثار مخاوف من حرمان الأشخاص الأكثر قدرة، من فرصة المساعدة في قيادة البلاد،في ظل التراجع الاقتصادي.

ودافع أنور عن تعيينها في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، في وقت سابق من هذا الشهر، قائلا إن نور العزة، لم تتقاض أجرا مقابل الوظيفة وأنها مؤهلة لهذا الدور.