إنقاذ طفلة من تحت أنقاض الزلزال في تركيا بعد 131 ساعة

تمكنت فرق الإنقاذ، اليوم السبت، من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 131 ساعة على الزلزال بولاية هاتاي جنوبي تركيا.

وبعد رصدها أصواتا قادمة من تحت أنقاض مبنى مكون من 4 طوابق في قضاء بلن كثفت الفرق جهودها في الموقع، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ونجحت الفرق في إخراج الطفلة (7 أعوام) وتم نقلها إلى المشفى.

وكانت الفرق أخرجت والدة الطفلة، حليمة باجري أجيق (27 عاما) أول أمس من أنقاض نفس المبنى ونقلت إلى ولاية مرسين للعلاج.

وأفادت الأناضول، بأنه تم انتشال جثتي شقيقي الطفلة من أنقاض المبنى.

