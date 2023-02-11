اليمن.. الحكومة تطالب بضغوط دولية لفرض السلام

طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي، للتعامل الجاد مع جهود إحلال السلام، وتجديد الهدنة الإنسانية والدخول في عملية سياسية شاملة، وفقا للمراجعات الثلاث المتفق عليها.

وأشارت خلال اجتماعها في عدن، إلى أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في الضغط على ميليشيات الحوثي، للتعامل الجاد مع جهود إحلال السلام وتجديد الهدنة الإنسانية والدخول في عملية سياسية شاملة، وفقاً للمراجعات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكدت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، أهمية استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، الذي يعد هدف لا رجعة عنه، إذا لم تذعن ميليشيات الحوثي للحل السياسي.