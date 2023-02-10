الرئيس السوري يتفقد أضرار الزلزال والمصابين في حلب

زار الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته، أسماء الأسد، اليوم الجمعة، المصابين بسبب الزلزال المدمر، في مستشفى حلب الجامعي، حسب وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

وأظهرت صور نشرتها الوكالة، الأسد وقرينته أسماء الأسد يتفقدان المصابين في عدد من أجنحة المستشفى ويتحدثان معهم ومع ذويهم بحسب "سانا".

كما ذكر موقع الرئاسة السورية على "فيس بوك" أن الأسد وقرينته ، تفقدا المصابين في مستشفى حلب الجامعي، في أول زيارة معلنة للمناطق التي ضربها الزلزال.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء السورية، أن "المناطق المتضررة نتيجة الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب تعتبر مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار".