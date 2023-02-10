اليمن.. المبعوث الأممي يختتم مشاوراته في عُمان

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، اختتام زيارة إلى العاصمة العمانية "مسقط" ولقائه مسؤولين عمانيين، ورئيس وفد المفاوضات الحوثية، مع دعوات تحذيرية من أي سلام مع ميليشيات الحوثي دون وجود ضمانات دولية.

وذكر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، في بيان مقتضب، الخميس، أن المبعوث اختتم زيارة إلى مسقط، عقد خلالها اجتماعات مع وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة الحارثي، وغيره من كبار المسؤولين العمانيين".