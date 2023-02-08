اليمن.. توقعات بإعلان اتفاق هدنة جديد وسط تصعيد حوثي بـ"المسيَّرات"

توقعت مصادر مطلعة يمنية، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الاعلان عن اتفاق هدنة جديد، بمستويات متفاوتة بالنسبة لتنفيذ عدد من بنود الملفات الإنسانية، مشيرة إلى ان تحركات المبعوثين الأممي والأميركي إلى اليمن، كان لها أثر إيجابي في حلحلة عدد من نقاط الخلاف.

وأشارت المصادر إلى أن، زيارة المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، إلى عدن والرياض، وتحركات المبعوث الأميركي في المنطقة، والتي كان آخرها مباحثاته مع الجانب العماني في مسقط، تمكنت من إعادة المشاورات إلى مسارها بعد توقفها نتيجة تعنت الميليشيات، وانبثق عنها العديد من التفاهمات حول قضايا سيتم الكشف عنها في الاتفاق المتوقع إعلانه.

وتوقعت ان يزور المبعوث الأممي مسقط، او صنعاء للحصول على الموافقة النهائية من ميليشيات الحوثي، حول ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الحكومي والأطراف الاقليمية، وفقا للمقترحات الأممية التي طرحت بشأن التواصل إلى اتفاق في بنود "صرف المرتبات وآليتها، وفتح عدد من الطرق والمعابر، وتوسيع رحلات مطار صنعاء، وحركة الملاحة إلى ميناء الحديدة".

ووفقا للمصادر، فإن مشاورات دارت خلال اليومين الأخيرين حول إعادة انتشار عدد من الوحدات القتالية في المناطق المحررة، وعلى المنافذ والطرق التي سيتم فتحها، فضلاً عن ترتيبات بشأن صرف المرتبات بعيدا عن تعقيدات العملة اليمنية المحلية ذات الفوارق بين سعرها في صنعاء وعدن.