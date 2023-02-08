السيسي يتصل هاتفياً بأردوغان والأسد للتعزية

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، بأن السيسي تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، مؤكداً تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.

من جانبه، قدم الرئيس التركي الشُكر لنظيره المصري على هذه المشاعر الطيبة، مشيراً إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي «الشقيقين».

في السياق نفسه، في أول مكالمة بين الزعيمين منذ أكثر من عقد، اتصل السيسي هاتفياً بنظيره السوري بشار الأسد، أمس، لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، قال السيسي إن حكومته سترسل مساعدات إنسانية إلى سورية.