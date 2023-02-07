استمرار اشتعال النيران في ميناء إسكندرون بتركيا

لا تزال النيران مشتعلة في عشرات حاويات الشحن، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في مرفأ مدينة إسكندرون الساحلية جنوب تركيا، على ما أظهرت مشاهد تلفزيون محلي.

ويستعر الحريق في ميناء إسكندرون الدولي منذ الساعة الخامسة بعد ظهر الإثنين (14,00 ت ع) عندما انقلبت إحدى الحاويات جراء الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجات، بحسب صحيفة حرييت.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة "إن تي في" المحلية سحباً من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد من الحاويات، وأظهرت مشاهد أخرى محاولات لإخماد الحريق ليل الإثنين لكنها لم تنجح.

وتبدو في مشاهد أخرى سحابة من الدخان على شكل زوبعة عنيفة ومئات الحاويات الملونة المنقلبة، وأرسلت السلطات التركية سفينة تابعة لخفر السواحل لإخماد الحريق في محافظة هاتاي.