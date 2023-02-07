5000 قتيل ضحايا زلزال تركيا وسورية.. والمتضررين 23 مليوناً

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 3419 قتيلا، فيما تجاوز عدد الجرحى 20 ألفاً، بينما ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم سورية إلى أكثر من 1600 قتيل وإصابة 3700 آخرين.

وأعاق طقس الشتاء القارس جهود البحث عن ناجين طوال الليل في البلدين المنكوبين، حيث انخفضت الحرارة إلى 5 درجات تحت الصفر.

ونشرت تركيا أكثر من 24400 من رجال البحث والإنقاذ في منطقة الزلزال.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن عدد المتضرّرين بالزلزال في تركيا وسورية، قد يصل إلى 23 مليوناً.

وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية اديلهايد مارشانغ، أمام اللجنة التنفيذية للوكالة التابعة للأمم المتحدة "تُظهر خريطة الأحداث أن عدد الذين يحتمل أن يكونوا تأثروا (بالزلزال) يبلغ 23 مليونا، بينهم نحو خمسة ملايين في وضع ضعف".