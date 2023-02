"صبرنا يا رب".. سوري يبكي وهو يحتضن طفله المتوفي (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد بكاء أب سوري وهو يحتضن جثمان طفله في مدينة حلب، والذي توفي جراء الزلزال المدمر الذي تسبب في مقتل ما يزيد عن 2300 شخص في تركيا وسورية حتى الآن.

وصرخ الأب المكلوم وهو يحتضن جثمان طفله قائلاً: "صبرنا يا رب"، فيما كان أشخاص آخرون حوله يسعون إلى تهدئته ومواساته.

A Syrian father weeps over the body of his lifeless infant, who was killed in the aftermath of the deadly 7.7-magnitude earthquake that hit Türkiye and neighbouring countries pic.twitter.com/H8aiciA7On