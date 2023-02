زلزال تركيا.. إنقاذ طفلة من أنقاض مبنى 7 طوابق (فيديو)

نشرت قناة "تي آر تي" التركية فيديو يرصد لحظة إنقاذ طفلة من تحت أنقاض مبنى من 7 طوابق في منطقة سانليورفا، والذي انهار إثر الزلزال المدمر الذي تسبب في مقتل ما يزيد عن 2300 شخص في تركيا وسورية حتى الآن.

A child was rescued alive from the rubble of a 7-storey building in Sanliurfa after it collapsed following major quakes in Türkiye which killed at least 1,498 and injured 8,533 people#TurkiyeQuakes pic.twitter.com/7SPUNoM8Jv