زلزال تركيا.. إنقاذ طفلة من أنقاض مبنى 7 طوابق (فيديو)

المصدر:
  • متابعات - الإمارات اليوم
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نشرت قناة "تي آر تي" التركية فيديو يرصد لحظة إنقاذ طفلة من تحت أنقاض مبنى من 7 طوابق في منطقة سانليورفا، والذي انهار إثر الزلزال المدمر الذي تسبب في مقتل ما يزيد عن 2300 شخص في تركيا وسورية حتى الآن.

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