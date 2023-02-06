تحركات مكثفة لتجديد الهدنة في اليمن

شهدت الساعات القليلة الماضية تحركات مكثفة لدعم تجديد الهدنة في اليمن، واستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ، اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وخلال اللقاء أكّد الأمين العام لمجلس التعاون عزم المجلس على بذل كافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، كما أكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية، لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ودعم جهود الأمم المتحدة في اليمن التي يقودها مبعوثها الخاص، للتوصل إلى الحل السياسي المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وشدد على أهمية دعم تجديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وتوسيع مكاسبها لما لها من مردود إيجابي على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية، وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية، والانصياع إلى مناشدات المجتمع الدولي للتفاوض مع الحكومة اليمنية على وقف إطلاق نار شامل، تحضيراً لاستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى سلام مستدام وعادل مبني على المرجعيات الثلاث.

واستعرض السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، في العاصمة السعودية الرياض، مع المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والاقتصاد اليمني، وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن حول المفاوضات للوصول إلى سلام مستدام في اليمن.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة خلال لقائه المبعوث الأميركي، على ضرورة التزام أي عملية سياسية تطلقها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي لحل الأزمة اليمنية بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي حوار سياسي بين الأطراف اليمنية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني ويفضي لاتفاق سلام شامل.

في الأثناء، أكدت مصادر عسكرية في مأرب، وجود عمليات إعادة تجميع وترتيب لقوات "درع الوطن"، قبل البدء في عملية انتشارها في جبهات متفرقة في مأرب والجوف وتخوم ريف العاصمة صنعاء، وذلك تزامناً مع تأكيدات لقيادة الجيش اليمني بأهمية استمرار التصدي للهجمات الحوثية في جبهات مأرب.