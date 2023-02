زلزال تركيا.. لحظة انهيار مبنى وفرار الناس في الشوارع (فيديو)

نشرت قناة "تي آر تي" التركية فيديو يرصد لحظة انهيار مبنى من 7 طوابق في مدينة ملطية شرق الأناضول، وسط مشاهد الدمار التي انتشرت حوله جراء سقوط مباني أخرى جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية اليوم، وخلف ما يزيد عن 1300 قتيل في البلدين حتى اللحظة.

A 7-storey building crumbled to the ground in Türkiye’s Malatya following another massive 7.6-magnitude #earthquake which hit Kahramanmaras #TurkiyeQuakes pic.twitter.com/x2YyJMF5tL