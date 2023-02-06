زلزال تركيا.. لحظة انهيار مبنى وفرار الناس في الشوارع (فيديو)

المصدر:
  • متابعات - الإمارات اليوم
التاريخ:

نشرت قناة "تي آر تي" التركية فيديو يرصد لحظة انهيار مبنى من 7 طوابق في مدينة ملطية شرق الأناضول، وسط مشاهد الدمار التي انتشرت حوله جراء سقوط مباني أخرى جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية اليوم، وخلف ما يزيد عن 1300 قتيل في البلدين حتى اللحظة.

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