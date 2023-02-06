البابا فرنسيس يُطلق مناشدة للسلام في جنوب السودان

أطلق بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، مناشدة أخيرة من أجل السلام في جنوب السودان، وتوسّل إلى شعب جنوب السودان بإلقاء السلاح والتسامح، وذلك خلال قيادته لقداس أمام عشرات الآلاف بمناسبة نهاية زيارته إلى بلدهم، أمس. وقال البابا: «حتى لو نزفت قلوبنا بسبب الأخطاء التي عانيناها، فلنرفض إلى الأبد مقابلة الشر بالشر. لنتقبل بعضنا بعضاً ونحب بعضنا بعضاً بإخلاص وكرم كما يحبنا الله». وخلال زيارة البابا إلى جنوب السودان، ضاعف الدعوات من أجل السلام في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 12 مليون نسمة، وشهد حرباً أهلية أسفرت عن سقوط 380 ألف قتيل، ونزوح الملايين من بيوتهم.

ودعا البابا إلى إعادة الحياة الكريمة للنازحين الذين يبلغ عددهم نحو 2.2 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.