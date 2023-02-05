الأمم المتحدة تحذر من التوترات بين واشنطن وبكين

حذرت الأمم المتحدة من مغبة حدوث مزيد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين، مع اندلاع خلاف حول «منطاد التجسس»، الذي أعلنته واشنطن وتأسفت عنه بكين، مؤكدة أنه منطاد مدني، وليس للتجسس.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك: «لا نريد أن نرى مثل هذا الوضع، حيث ستزداد التوترات بين واشنطن وبكين».

وأوضح أنه بالنظر إلى المكانة القيادية العالمية لكلا البلدين، فإن الأمر متروك لهما لبذل كل ما في وسعهما لتسوية الموقف، مؤكداً أن الأمم المتحدة ليس لديها أي معلومات خاصة بها بشأن الحادث.