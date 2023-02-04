البابا يصل إلى جنوب السودان آخر محطات جولته الإفريقية

وصل البابا فرنسيس إلى دولة جنوب السودان، أمس، في مستهل المحطة الثانية والأخيرة من جولته الإفريقية، حيث يخطط لدفع عملية السلام العالقة في الدولة حديثة العهد.

واستقبل رئيس جنوب السودان سلفا كير، بابا الفاتيكان الذي كان يتنقل على كرسيه المتحرك، في المطار الدولي بجوبا في وجود حشد من آلاف الأشخاص.

وقال رئيس الأساقفة ستيفن أميو للقناة التلفزيونية الرسمية قبل دقائق من وصول فرنسيس، «حانت اللحظة التي طال انتظارها».

وعقد فرنسيس لقاء أخيراً يوم الجمعة في كينشاسا مع أساقفة الكونغو قبل أن يتوجه إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث ينضم إلى رئيس أساقفة كانتربري جوستين ويلبي، ورئيس كنيسة أسكتلندا القس إيان غرينشيلدز، في زيارة مشتركة أطلق عليها «رحلة السلام».

وعشية وصول بابا الفاتيكان، قُتل 27 شخصاً في ولاية وسط الاستوائية حيث تقع جوبا في أعمال عنف متبادلة بين رعاة ماشية وجماعة مسلحة محلية.

وقال رئيس أساقفة كانتربري إنه أصيب بالصدمة من أحدث عملية قتل وقعت قبل يوم من الزيارة.