اليمن.. الميليشيات تعطل اتفاق ملف الأسرى

كشفت مصادر يمنية مطلعة، عن توقف مشاورات التهدئة بين الأطراف اليمنية التي ترعها الأمم المتحدة، في سلطنة عمان، على وقع تنصل الميليشيات الحوثية عما تم الاتفاق عليه بشأن ملف الأسرى.

وتنصلت الميليشيات الحوثية عن أي تفاهمات واتفاقات، والتراجع عن تنفيذ التزاماتها، حيث عمدت إلى رفض الكشف عن مصير بعض المختطفين والأسرى من "السياسيين والناشطين والصحفيين"، وتنصلت عن اتفاق إطلاق الأسرى "الكل مقابل الكل".

وكانت مشاورات التهدئة اليمنية، شهدت خلال اليومين الماضيين انفراجه في الملفات الانسانية، المتعلقة "بصرف المرتبات وإطلاق الأسرى وفتح الطرق وتوسيع الرحلات من مطار صنعاء، وفتح موانئ الحديدة أمام خطوط ملاحية جديدة".