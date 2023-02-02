بدء مباحثات أميركية للعودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية

أعلن مسؤول فلسطيني، أمس، بدء مباحثات أميركية مع الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي لوقف حالة التدهور والعودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية، فيما شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة إحياء عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى وقف «الاعتداءات الإسرائيلية».وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن المباحثات الأميركية تستهدف «وقف حالة التدهور والعودة إلى تهدئة ملموسة بإطار زمني محدد، ومن ثم يتم تقييم الموقف للعمل على فتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».

وأوضح أن طواقم أمنية وسياسية أميركية بدأت، أمس، بإجراء المباحثات اللازمة مع الجانبين لتحديد «القضايا الجوهرية المتصلة بالإجراءات الأحادية الجانب الإسرائيلية، سواء على الصعيد السياسي أو الأوضاع المعيشية اليومية».

وأفاد بأن من ضمن المباحثات الأميركية قضية الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، ووقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية، وخطورة الأنشطة الاستيطانية.

وشدد مجدلاني على أن القرارات الفلسطينية بما فيها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل «لاتزال قائمة وسارية المفعول ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ بضمانات محددة تمهد لفتح الأفق السياسي الثنائي».

وأبرز أن التطورات الميدانية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية «هددت بوصول الأمور إلى حافة الانهيار نتيجة سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية»، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية «فوجئت بحجم التوتر الحاصل، وبدأت تحركاً على أعلى مستوى سياسي وأمني انطلاقاً من خطورة الموقف».

لكن المسؤول الفلسطيني نبه إلى أن واشنطن في الوقت الذي تؤكد على التمسك بحل الدولتين، لا تقدم الضمانات الكافية لوقف الخطوات الأحادية الجانب الإسرائيلية التي من شأنها أن تمس بحل الدولتين وتجحف بقضايا الوضع النهائي.

من ناحية أخرى، أوضح وزير الإعلام السعودي عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي ليل الثلاثاء الأربعاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن «مجلس الوزراء تناول جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولاسيما تطورات الوضع في فلسطين»، مشدداً على «ضرورة إحياء عملية السلام، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين».