إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوّي اعترضت، اليوم الأربعاء، صاروخاً أُطلق من قطاع غزة.

وجاء الإعلان غداة انتهاء جولة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة وشملت كلاً من مصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وخلال جولته حضّ بلينكن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على خفض التصعيد.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أفاد الجيش الإسرائيلي أنّ صفّارات الإنذار دوّت في مدينة سديروت الواقعة في جنوب إسرائيل وفي المنطقة المحاذية للقطاع الفلسطيني.