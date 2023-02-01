روسيا تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

هدّدت روسيا إسرائيل برد عسكري انتقامي، اليوم الأربعاء، في حال تسليمها أسلحة إلى أوكرانيا، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدرس هذا الأمر.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "فيما يتعلق بتسليم أسلحة لأوكرانيا، نحن لا نصنّف الدول بحسب الجغرافيا. نحن نقول إن كل الدول التي تسلّم أسلحة يجب أن تفهم أننا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافاً مشروعة للقوات الروسية".