الميليشيات الحوثية تواصل تصعيدها القتالي في جبهات عدة

أكدت مصادر عسكرية يمنية استمرار الميليشيات الحوثية في تصعيدها القتالي بجبهات عدة، فضلاً عن استمرارها في عمليات التحشيد وإرسال المقاتلين إلى الجبهات، واستحداث مواقع ونصب رادارات وأبراج اتصالات لأغراض قتالية.

وشنت ميليشيات الحوثي هجمات بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة، على قرى سكنية في جنوب الحديدة وغرب تعز، خلال الساعات القليلة الماضية، وفقاً للإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي.

وأفاد الإعلام العسكري بأن القصف الحوثي طال قرى عدة في عزلتي "البراشة والمجاعشة" في مديرية مقبنة غرب تعز، وتسبب في أضرار مادية كبيرة، وأحدث حالة من الهلع في أوساط المدنيين من النساء والأطفال.

وفي الضالع، أسقطت دفاعات القوات المشتركة والجنوبية، طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية، كانت تحلق فوق مواقع عسكرية بمنطقة باب غلْق في جبهة الفاخر غرب مديرية قعطبة.

وذكرت مصادر ميدانية أن إسقاط المسيرة الحوثية، تزامن مع قصف الحوثيين مواقع شمالي مديرية مريس.



وفي مأرب، لقي ثلاثة من عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي مصرعهم في عملية نفذتها مسيرات يعتقد أنها أميركية، استهدفت مركبة كانت تقلهم على الطريق المؤدي إلى منطقة الصمدة بمديرية وادي عبيدة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن من بين القتلى حسان الحضرمي، المسؤول عن صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات في التنظيم.



إلى ذلك، أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقائه في عدن عدد من رؤساء البعثات الأوروبية برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل فينالس، أهمية تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وأن مجلس القيادة والحكومة يدعمان كل الجهود التي تصب في هذا الاتجاه.

ووفقاً لوكالة سبأ الرسمية، فإن رؤساء البعثات الأوروبية أكدوا دعمهم للحل السياسي في اليمن ودعم مجلس القيادة الرئاسي في تحقيق السلام.