بلينكن يجدد معارضة أميركا لتوسع إسرائيل في الاستيطان

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين يواجهون "تضاؤلا في آفاق الأمل"، وجدد التأكيد على معارضة الولايات المتحدة لتوسع إسرائيل في الاستيطان بينما دعا إلى تهدئة التوتر بعد تفاقم العنف في الضفة الغربية.

وأضاف بلينكن خلال زيارته إلى رام الله، الذي كرر دعواته للجانبين بتهدئة التوترات، أن الولايات المتحدة تعارض أي إجراء من أي جانب من شأنه أن يزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والطرد من المنازل وزعزعة الوضع التاريخي القائم بالأماكن المقدسة.