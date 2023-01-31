نتنياهو لبلينكن: سنمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأضاف نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "غالبية المجتمع الدولي رأى الوجه الحقيقي لإيران، سنمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وسبل إطلاقه".

ومن جانبه، قال بلينكن إن التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل لم يتزعزع ولن يتزعزع في المستقبل، مضيفاً: "تحدثنا عن طرق تقوية الشراكة والمصالح المشتركة، ونحن متفقون على أن ايران لا يجب أن تمتلك أسلحة نووية".