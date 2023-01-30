ميليشيات الحوثي تواصل التصعيد في 4 محافظات يمنية

فشلت ميليشيات الحوثي الإرهابية اليوم في إطلاق صاروخ باليستي من صنعاء، وسقط بعد إطلاقه بدقائق في محافظة الجوف، وواصلت الميليشيات تصعيدها في جبهات الضالع ولحج ومأرب وتعز.

وأكدت مصادر محلية في محافظة الجوف، سقوط صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات من مناطقها في صنعاء، مشيرة إلى أن الصاروخ سقط في منطقة "الهيجة" بمديرية المتون، وأحدث انفجاراً هائلاً في المنطقة.

وفي مأرب واصلت الميليشيات استهداف مواقع الجيش اليمني والمقاومة في ثلاث مديريات، وطال الاستهداف مواقع في شمال مديرية الجوبة، وجنوب صرواح، وشمال شرق مديرية مدغل.

وفي لحج، واصلت ميليشيات الحوثي تصعيدها القتالي في جبهات شمال المحافظة، مستهدفة مواقع القوات المشتركة والجنوبية والأعيان المدنية في قطاع كرش وجبهة المسيمير، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وفي الضالع، ذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيات الحوثية قصفت مواقع القوات المشتركة والجنوبية في قطاع الجب وصبيرة، ما دفع القوات للرد على الهجمات الحوثية باستهداف آليات وأسلحة للحوثيين في محيط "الجب"، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات.

وفي جبهة تورصة بمديرية الأزارق، أفشلت القوات الجنوبية والمشتركة محاولة تسلل لعناصر حوثية تجاه مواقعها وكبدتها خسائر كبيرة.

وفي الحديدة، قتل مدني بانفجار لغم من مخلفات الحوثيين في قرية منظر بمديرية الحوك.

وفي تعز، اغتال مسلحين مجهولين، اليوم الاثنين، العميد عبدالله القيسي، أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر في جامع "حي الجمهوري" شرق المدينة، وأكدت مصادر أمنية أن القيسي كان أحد الأكاديميين العسكريين العاملين في الجامعات اليمنية.

من جهة أخرى، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قراراً بتشكيل وحدات عسكرية تحت مسمى "قوات درع الوطن"، ووفقاً لوكالة سبأ الرسمية تم تعيين العميد "بشير سيف الصبيحي" قائداً لتلك القوات التي ستشارك في حماية المنشآت النفطية والاستراتيجية اليمنية من موانئ وطرق ملاحة دولية، فضلاً عن مساهمتها في أي عمليات قتالية ضد الميليشيات الحوثية مستقبلاً.