واشنطن تصدر تحذيراً جديداً من هجمات محتملة في تركيا

حذرت السفارة الأميركية في تركيا رعاياها، اليوم الاثنين، من هجمات محتملة على كنائس ومعابد يهودية وبعثات دبلوماسية في إسطنبول وذلك في ثاني تحذير من نوعه خلال أربعة أيام فحسب إثر وقائع حرق القرآن الكريم في أوروبا.

وقالت السفارة الأميركية في تحذير أمني محدث إن "هجمات انتقامية وشيكة محتملة قد تقع في مناطق يتردد عليها الغربيون في المدينة مثل أحياء بيوغلو وغلطة وتقسيم واستقلال".

وأضافت السفارة أن السلطات التركية تتحرى الأمر.

وأصدرت عدة سفارات في أنقرة، ومن بينها سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تحذيرات أمنية يوم الجمعة الماضي، من هجمات محتملة رداً على وقائع منفصلة جرى فيها حرق مصاحف في السويد وهولندا والدنمرك.

وحذرت تركيا مواطنيها يوم السبت من "هجمات محتملة بدافع رهاب الإسلام ورهاب الأجانب وهجمات عنصرية" في الولايات المتحدة وأوروبا.