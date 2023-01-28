نائب أميركي يسخر من قرار بايدن إرسال 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا

سخر النائب الأميركي الجمهوري، تروي نيلز، من قرار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، إرسال 31 دبابة أبرامز لمساعدة أوكرانيا. واقترح نيلز وهو من أشد المنتقدين للمساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، على بايدن أن يطلب من سلفه دونالد ترامب، إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وخاطب النائب عن ولاية تكساس الرئيس الأميركي بقوله «جو بايدن، عليك الاتصال بدونالد ترامب، كي يتحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وينهي هذه الحرب». ويضيف «يجب أن نوقف هذه الحرب، ويمكن لدونالد ترامب أن يفعلها». وقال نيلز إنه يعتقد أن بوتين سيرد على ترامب لأنه «لم يذهب إلى أوكرانيا قط» عندما كان رئيساً. ولم يرد البيت الأبيض والمتحدث باسم ترامب على الفور على طلبات التعليق على اقتراح نيلز. ويعتبر نيلز حليفاً لترامب، فقد صوّت ضد التصديق على نتائج انتخابات 2020 من أريزونا وبنسلفانيا، بعد أحداث الشغب في 6 يناير. وقال نيلز، وهو قائد دبابة سابق، إن دبابة أبرامز هي «قطعة قوية جداً من المعدات، لكنها تتطلب قدراً هائلاً من الدعم اللوجستي». كما اشتكى أن الولايات المتحدة أنفقت ما يقرب من 100 مليار دولار لدعم أوكرانيا، بينما «هناك أزمة في كل زاوية في هذا البلد».