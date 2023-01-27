اليمن.. الميليشيات تعترف بمصرع 34 من عناصرها بينهم 3 قيادات ميدانية

أقرت الميليشيات الحوثية بمصرع 34 من عناصرها بينهم ثلاثة من القيادات الميدانية البارزة، في تصعيدها القتالي في عدد من الجبهات منذ مطلع العام.

من جهة أخرى، شهدت العاصمة صنعاء توتراً جراء توافد قبائل "الرياشية" بمحافظة البيضاء، الى العاصمة والبدء باعتصام مفتوح بمدين السبعين أكبر ميادين صنعاء، للمطالبة بالإفراج عن أحد مشايخها يدعى "صادق العبيي"، الذي تم اختطافه من أحد نقاط الميليشيات في رداع.

وتزامن اعتصام صنعاء، مع استمرار عملية التنكيل التي تمارسها عناصر الحوثي بحق أبناء "آل ناقوس"، في رداع بالبيضاء، من خلال القصف تجاه منازل المنطقة، ما خلف مقتل واصابة أربعة مدنيين بينهم امرأتين.

وحول استمرار مشاورات التهدئة، أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقائه اليوم المسؤولية في الخارجية الألمانية توبياس تونكل، أهمية توفير الظروف المواتية لتحقيق السلام، وفقاً للمرجعات المتعارف عليها.