كلمات مؤثرة لطفلة سورية: ماتت أختي من البرد

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة سورية تبكي بالدموع من شدة البرد والجوع والألم، وتبكي أختها التي توفيت بسبب البرد وقلة وسائل التدفئة التي تعاني منها أسرتها، في مشهد يجسد مأساة إنسانية هزت وسائل التواصل الاجتماعي وحظي بتفاعل كبير.

وشرحت الطفلة الصغيرة بشكل مختصر المعاناة التي تعيشها وأسرتها بسبب قسوة الطقس والفقر في مخيمات النزوح، حيث تعاني أسرتها من قلة حطب التدفئة، فيما تنام وهي لا تشعر بأطرافها من شدة البرد.

وقالت الطفلة في مقطع الفيديو المتداول: "ماتت أختي من البرد. ما بعرف كيف. كل العالم دفيانيين إلا نحنا ما دفيانين. الجو كثير برد برد".

وأوضحت في حديثها أن شقيقتها قد توفيت من شدة البرد، بينما تقوم عائلتها بتشغيل "الصوبا" (المدفئة) لتتجمع حولها الأسرة للتدفئة من شدة البرد.

والفيديو المنتشر لم يوضح أسم الطفلة ولا المنطقة التي تعيش فيها، إلا أن دموعها كانت أقوى من بقية تفاصيل المأساة.

ماتت اختي من البرد ماتت اختي مابعرف كيف 😭

اقسم بالله العظيم لم أرى مثل هذا القهر

هل عجز المسلمين الوقوف مع أطفال سوريا

نشكو أمرنا إلى الله pic.twitter.com/EuOOSkchJt

— فريق ملتقى أهل الخير التطوعي (@MghrdSwry) January 25, 2023