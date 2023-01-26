منطقة عاصمة كوريا الجنوبية تتعرض لعاصفة ثلجية

تباطأت السيارات وتوقفت على الطرق الجليدية، وسار الركاب بحذر على الأرصفة المغطاة بالثلوج، حيث اجتاحت عاصفة ثلجية العاصمة الكورية الجنوبية سول والمناطق المجاورة لها الخميس، في توسع لموجة البرد القارس التي ضربت مختلف أنحاء البلاد.

لم تكن هناك تقارير فورية عن اضطرابات أو أضرار كبيرة ناجمة عن الثلوج والجليد ودرجات الحرارة التي انخفضت لما دون الصفر حتى بعد ظهر الخميس، حيث ألغى المسؤولون تحذيراتهم من الثلوج الكثيفة للمنطقة بعد ضعف تساقط الثلوج بعد ساعات الذروة الصباحية.

كانت حركة المرور على الطرق الرئيسية في البلاد طبيعية، رغم استمرار إغلاق 110 ممرًا للمشي لمسافات طويلة عبر ثلاث حدائق عامة.

سقط أكثر من 5 سنتيمترات من الثلج في سول في غضون 24 ساعة حتى الـ11 من صباح الخميس، بينما شهدت مقاطعة جيونغ جي وإنتشون المجاورة من 6 إلى 8 سنتيمترات من الثلوج.

انخفضت درجات الحرارة في الصباح في المنطقة إلى حوالي 10 درجات مئوية تحت الصفر. وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد طقسا مشابهًا الجمعة، ما دفع المسؤولين إلى التحذير من أن ظروف القيادة قد تزداد سوءا بعد التجمد الشديد للأسطح الثلجية.

تم نشر حوالي 2100 عامل عام و1100 مركبة لرش أكثر من 3100 طن من المواد الكيماوية والملح لإزالة الجليد على الطرق الرئيسية والسريعة من منتصف الليل حتى الساعة 4 صباحًا الخميس لمنعها من أن تصبح زلقة بشكل خطير خلال ساعات التنقل، وفقًا لوزارة الداخلية والسلامة.

في حين تجنبت البلاد حتى الآن حوادث مرورية كبرى، أفاد حوالي 540 منزلاً، معظمها في منطقة سول الكبرى، بأن مقاييس ضغط المياه أو الأنابيب تجمدت وانفجرت.

عادت الحركة الجوية في الغالب إلى طبيعتها يوم الخميس، بعد تعافيها من اضطراب كبير نجم عن عاصفة ثلجية ضربت منتجع جزيرة جيجو الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع وأسفرت عن إلغاء مئات الرحلات الجوية يوم الثلاثاء وتقطع السبل بعشرات الآلاف من المسافرين الذين زاروا الجزيرة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

زادت الدولة عدد الرحلات الجوية من وإلى جيجو منذ يوم الأربعاء لنقل المسافرين الذين علقوا هناك.