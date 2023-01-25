رسالة من محمد بن راشد لولي عهد البحرين سلمها سلطان بن حمدان

التقى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، في قصر القضيبية، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.



وخلال اللقاء قام السفير بتسليم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خطاباً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

وأكد سموه اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.



كما سلّط الجانبان الضوء على الهدف المشترك للبناء على التعاون القائم والتكامل على مختلف المستويات. وفي هذا الصدد، أشادا بما حقّقته الشراكة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين من نتائج إيجابية لكلا البلدين وشعبيهما وتطلعاتهما في التنمية والازدهار نتيجة دعم قيادتي البلدين.

من جانبه، أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان على اهتمام دولة الإمارات في تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين، معرباً عن الاعتزاز بما وصل إليه التعاون الثنائي من تقدم على كافة الأصعدة.



وأشاد سعادته بالتطور الذي وصلت إليه العلاقات المتجذرة والتي تتجسّد في أطر الشراكة والتعاون بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، مشدّداً على الحرص على الدفع بالعلاقات الأخوية بما يلبي تطلعات أبناء البلدين الشقيقين.