اليمن.. محاكمات حوثية سرية لقيادات عسكرية وأمنية في صنعاء تمهيداً لإعدامهم

كشفت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء عن محاكمات سرية بدأتها الميليشيات بحق عدد من القيادات العسكرية والأمنية، بتهمة الخيانة، مشيرة إلى أن عقوبة هذه التهمة لدى الميليشيات الاعدام، وذلك في إطار تصفية الميليشيات للقيادات التي رفضت المشاركة في قتالها وانقلابها العام 2014.

وكان المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، كشف عن إحالة جماعة الحوثي المسلحة لما يقارب 13 ألف من منتسبي الداخلية والأمن في مناطق سيطرتها إلى التقاعد القسري وإحلال آخرين موالين للجماعة بدلا عنهم.

وفي الحديدة، أكدت مصادر مطلعة، قيام خبراء أجانب بعمليات تدريب لعناصر حوثية على عملية القرصنة البحرية في البحر الأحمر، فضلاً عن تدريبهم على زراعة حقول ألغام بحرية، وتفخيخ زوارق.