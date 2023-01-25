الإمارات تدين الإساءة للقرآن الكريم في هولندا

أدانت دولة الإمارات بشدة ما أقدم عليه أحد المتطرفين في لاهاي بهولندا من الإساءة لنسخة من القرآن الكريم، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات، والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة لواقعة قيام أحد المتطرفين في هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وأكدت وزارة الخارجية موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس، أنها استدعت السفير الهولندي احتجاجاً على قيام زعيم حركة بيغيدا المتطرفة بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، بعد حادث إحراق متطرف يميني لنسخة من القرآن الكريم في السويد. وكان إدوين واغنسفيلد، الزعيم الهولندي لحركة بيغيدا اليمينية المتطرفة في هولندا، مزّق، يوم الأحد الماضي، صفحات من المصحف الشريف بالقرب من البرلمان الهولندي، وسط وجود الشرطة التي لم تتدخل لإيقافه.