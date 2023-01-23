8 جرحى خلال تظاهرة في بغداد احتجاجاً على إحراق المصحف بالسويد

أصيب شرطي وسبعة متظاهرين بجروح في صدامات دارت خلال تظاهرة أمام السفارة السويدية في بغداد، اليوم الإثنين، احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف الشريق في السويد، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية لوكالة فرانس برس: "شارك ما بين 400 و500 متظاهر في التحرك، وتجمعوا بعد منتصف نهار اليوم الاثنين أمام مقرّ البعثة الدبلوماسية للسويد، ووقع الصدام لدى قيام متظاهرين بإلقاء الحجارة والتقدم باتجاه قوات الأمن ومبنى السفارة، فيما ردت قوات الأمن بضرب متظاهرين بالعصي"، مؤكدا إصابة أحد عناصر الشرطة وسبعة متظاهرين بجروح خلال مواجهات.

وكان زعيم حزب "الخط المتشدد" اليميني المتطرف في الدنمارك، راسموس بالودان، قد قام بحرق نسخة من المصحف الشريف، أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية استوكهولم، وقام بتصوير الواقعة، ما تسبب في موجة رفض وإدانات واسعة.