الميليشيات الحوثية تواصل التصعيد في تعز ومأرب

واصلت ميليشيات الحوثي شن هجماتها تجاه مواقع الجيش اليمني والمقاومة والأحياء السكنية في جبهات تعز المختلفة، مع استمرار تصعيدها القتالي في جبهات مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية في تعز أن الميليشيات الحوثية شنت هجوماً واسعاً على مواقع الجيش اليمني والمقاومة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، وتمكنت القوات من إخماد مصادر نيران الحوثيين التي استهدفت مواقعها في جبهات "الصياحي، والمقبابة، وحذران، والأحطوب"، كما ردت على هجمات ومحاولات تسلل حوثية في جبهات أخرى.

وفي مأرب، أفشلت قوات الجيش اليمني والمقاومة، محاولة تقدم لعناصر حوثية تجاه مواقعها في جبهات المحور الجنوبي للمحافظة، وأكدت مصادر ميدانية إفشال هجوم تجاه جبهة البلق الشرقي في المحور الرملي التابع لمديرية الجوبة.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات شنت هجمات متفرقة على مواقع الجيش اليمني في الكسارة والمشجح غرب مأرب.

إلى ذلك، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ترحيب المجلس والحكومة اليمنية بأي جهود لإحياء الهدنة وإحلال السلام.

ووفقاً لوكالة سبأ الرسمية فقد أكد العليمي خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، جبرائيل فيناليس، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل.

ومن جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، دعم الاتحاد لجهود مبعوث الأمم المتحدة الرامية لتجديد الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يلبي تطلعات جميع اليمنيين.