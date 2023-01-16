الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في الكونغو الديموقراطية

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الكونغو الديموقراطية وشعبها الصديق، كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

