إفشال تحركات عسكرية للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي لليمن

تمكنت القوات المشتركة في اليمن من إفشال تحركات جديدة لميليشيات الحوثي في جبهات الساحل الغربي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث حاولت الميليشيات نصب صواريخ وحفر خنادق واستحداث مواقع في منطقتي الفازة والجبلية التابعتين لمديرية التحيتا، على الشريط الساحلي لجنوب الحديدة، لكن القوات أفشلت تلك المحاولات الحوثية.

وفي تعز، أحبطت قوات الجيش اليمني والمقاومة، محاولة تسلل لعناصر حوثية تجاه مواقعها في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوب شرق المحافظة.

وفي شأن جهود السلام في اليمن، وصل اليوم إلى صنعاء، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ، في إطار مساعيه لتجديد الهدنة والانتقال نحو مشاورات سلام دائم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن وجهود استعادة وتمديد الهدنة.