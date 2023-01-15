شاهد.. تحطم طائرة ركاب تقل 72 شخصا أثناء هبوطها في نيبال (فيديو)

أكدت الشرطة في نيبال مقتل 67 شخصاً في تحطّم طائرة تحمل على متنها 72 شخصاً اليوم الأحد.

وصرح مسؤول الشرطة ايه كيه شيتري لوكالة فرانس برس، أنّ "31 جثة نقلت إلى المستشفيات"، مضيفاً أنّه تمّ العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطّم الطائرة.

وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية في بيان إن الطائرة ذات المحركين طراز "إيه تي آر 72” التي تديرها شركة يتي الجوية النيبالية، كانت تقل 68 راكبا، من بينهم 15 أجنبيا، وطاقما مكونا من 4 أفراد.

وكان من بين الأجانب خمسة هنود وأربعة روس واثنان من كوريا الجنوبية وواحد من كل من أيرلندا وأستراليا والأرجنتين وفرنسا.

قالت هيئة الطيران إن آخر اتصال للطائرة بالمطار كان بالقرب من سيتي جورج الساعة 10:50 صباحا قبل تحطمها.

بدوره، قال رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال، الذي هرع إلى الموقع بعد الحادث، إن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا، وحث أفراد الأمن والجمهور على المساعدة في جهود الإنقاذ.

تقع مدينة بوخارا السياحية، على بعد 200 كيلومتر (125 ميلا) غرب كاتماندو، وهي البوابة إلى دائرة أنابورنا، التي تعد مسارا شهيرا للترحال لمسافات طويلة في جبال الهيمالايا. وكان مطار بوخارا الدولي بدأ عملياته منذ أسبوعين فقط.

وأظهرت الصور والمقاطع المصورة المنشورة على "تويتر” تصاعد أعمدة الدخان من موقع التحطم، بينما تجمع عناصر الإنقاذ والجيش وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

وفقا لبيانات تتبع الطائرة من خلال موقع (فلايت رادار 24) الإلكتروني، كان عمر الطائرة 15 عاما وهي "مجهزة بجهاز إرسال واستقبال قديم ببيانات غير موثوقة".

وقد دعا رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال اليوم الأحد لعقد اجتماع وزاري عاجل بعد حادث التحطم الطائرة.

وتم تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار بوكارا الدولي اليوم ، بعد تحطم الطائرة .

ونقلت صحيفة نيبال نيوز عن تيكناث سيتاولا المتحدث باسم مطار تريبوفان الدولي القول إنه تم تعليق جميع الرحلات القادمة من بوكارا.



ويعد حادث يوم الأحد هو الأكثر دموية في نيبال منذ مارس 2018، عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البنغالية الأميركية من بنغلاديش عند هبوطها في كاتماندو، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا من بين 71 شخصا كانوا على متنها.

والعام الماضي، لقي 22 شخصا حتفهم عندما تحطمت طائرة على سفح جبل في نيبال.

في عام 2016، تحطمت طائرة من طراز توين أوتر تابعة لشركة الطيران (تارا إير) كانت متجهة من بوخارا إلى كاتماندو بعد إقلاعها، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 23.

في عام 2012، تحطمت طائرة تابعة لشركة (آجني اير) كانت متجهة من بوخارا إلى جومسوم، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينما نجا 6 أشخاص.

في عام 2014، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية النيبالية كانت متجهة من بوخارا إلى جوملا، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 18.

وفي عام 1992، قتل جميع ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، وعددهم 167، عندما اصطدمت بتل أثناء محاولتها الهبوط في كاتماندو.

