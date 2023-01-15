تحذيرات فلسطينية من تصاعد التوسع الاستيطاني

حذّرت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، من مخاطر تصاعد خطط هدم إسرائيل لمبانٍ ومنشآت فلسطينية في الضفة الغربية لمصلحة التوسيع الاستيطاني.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسعى إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني، من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية، موضحة أن العام الماضي سجل رقماً قياسياً في عدد إخطارات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، بما مجموعه 1220 إخطاراً، مقابل 875 إخطاراً عام 2021 و736 لعام 2020.

إلى ذلك، لقي اثنان من أعضاء «حركة الجهاد»، أمس، مصرعهما، في اشتباك مع جنود إسرائيليين ببلدة جبع بجنوب جنين شمال الضفة الغربية، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة فلسطيني ثالث متأثراً بجروح أصيب بها برصاص إسرائيلي قبل أيام.