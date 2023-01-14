رئيس كوريا الجنوبية يصل البلاد في زيارة "دولة"

وصل يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة إلى البلاد اليوم في زيارة "دولة" تستغرق عدة أيام وتبدأ مراسمها غداً الأحد .



وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي .. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي و عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية.



وكانت طائرات حربية إماراتية قد رافقت الطائرة التي تقل الرئيس الكوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات تحية وترحيباً بضيف البلاد.