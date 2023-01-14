موسكو: روسيا البيضاء قد تدخل صراع أوكرانيا

قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، أمس، إن روسيا البيضاء قد تدخل الصراع في أوكرانيا إذا قررت كييف دخول أي من البلدين.

واستخدمت روسيا في فبراير 2022 روسيا البيضاء نقطة انطلاق لدخول أوكرانيا، وتنشر منذ أكتوبر قواتها في روسيا البيضاء لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة. واتفق البلدان منذ ذلك الحين على تكثيف تعاونهما العسكري، ما أثار مخاوف من أن موسكو قد تستخدم حليفتها الوثيقة لشن هجوم جديد على أوكرانيا من الشمال. وفي مقابلة مع وسائل إعلام حكومية، قال المسؤول بوزارة الخارجية أليكسي بوليشوك، إن التدريبات الروسية المشتركة مع روسيا البيضاء تهدف إلى منع التصعيد، لكنه حذر من أن روسيا البيضاء قد تنضم إلى صراع أوكرانيا إذا تمت مهاجمتها أو الهجوم على روسيا.