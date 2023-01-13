اليمن.. القوات المشتركة والجنوبية تحبط عملية ارهابية لعناصر "القاعدة" و"داعش"

احبطت القوات المشتركة والجنوبية في محافظة أبين اليمنية، عملية إرهابية لعناصر من تنظيمي القاعدة وداعش، كانت تستهدف قواتها على الطريق المتجه نحو وادي "عومران" في مديرية مودية، من خلال زراعة ثلاث عبوات ناسفة على الطري الذي تسلكه القوات.

وفي الحديدة على الساحل الغربي، أكدت القوات الحكومية والمقاومة أنها تمكنت من تدمير 8 آليات قتالية حوثية بمدفعية الجيش والمقاومة، ومصرع وإصابة العناصر الحوثية التي كانت على متنها، أثناء وصولها من البيضاء إلى مأرب، فيما لقي 13 حوثيا مصرعهم أثناء محاولتهم التسلل تجاه مواقع متقدمة في الأعيرف، لانتشال جثة أحد القيادة لقي مصرعه خلال المواجهات الاخيرة في المنطقة.

وواصلت الميليشيات إرسال تعزيزات قتالية تضم أسلحة متقدمة بينها قواعد إطلاق صواريخ ومسيرات إلى محيط مأرب قادمة من محافظة البيضاء، وفقا لمصادر محلية، مؤكدة مرور تعزيزات حوثية عبر مفرق "عفار" قادمة من رداع والزاهرة، باتجاه مأرب.

وفي صعدة، تمكنت مدفعية الجيش اليمني من افشال تحركات حوثية في مديريتي "شدا ومنبه"، كانت تحاول نقل معدات قتالية تجاه مواقع حدودية متقدمة، ما أدى لمصرع واصابة ثلاثة حوثيين وتدمير آليتين قتاليتين.