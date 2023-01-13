الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لكل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للشعب الأفغاني الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان انتحاري قد فجّر حزامه الناسف أمام مدخل وزارة الخارجية الأفغانية في كابول، في هجوم إرهابي أسفر عن سقوط خمسة قتلى وعشرات الجرحى وتبنّاه تنظيم «داعش» الإرهابي، حسب ما أعلنه الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران.