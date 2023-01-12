الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته سياسة الاستيطان الإسرائيلية

أكد الاتحاد الأوروبي، أمس، معارضته القوية سياسة الاستيطان الإسرائيلية، والإجراءات غير القانونية المتخذة في هذا السياق.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، في بيان، أمس، إنه تم تذكير إسرائيل مراراً وتكراراً بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقة «ج» والقدس الشرقية.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، رداً على سؤال من أعضاء البرلمان الأوروبي، بشأن هدم إسرائيل المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة «ج»، إن المفوضية تتعقب جميع عمليات الهدم والاستيلاء على المنشآت الممولة من المانحين، بما في ذلك تلك الممولة من الاتحاد الأوروبي، والأضرار المالية ذات الصلة.

ولفت إلى أنه في هذه المرحلة، لم تتم مناقشة قائمة بالخيارات الممكنة، لتحصيل تعويض من إسرائيل عن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تم هدمها.

وأوضح أنه في حوادث عدة طلب الاتحاد الأوروبي من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول الممولة منه، والتي تم هدمها أو تفكيكها أو مصادرتها، لافتاً إلى مواصلة استخدام مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية من أجل تعزيز موقف الاتحاد.