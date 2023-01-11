وزير خارجية عُمان يبحث مع المبعوث الأممي في اليمن مساعي تحقيق السلام

استقبل وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الأربعاء، المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، الذي يزور سلطنة عُمان.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية اليوم، تم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتحقيق السلام في اليمن بما يلبي تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار عبر عملية سياسية بمشاركة جميع الأطراف اليمنية ودعم المجتمع الدولي.

وبسبب فشل تمديد الهدنة حتى اليوم، عاد التصعيد العسكري مجددا ، وسط مساع دولية وأممية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن.