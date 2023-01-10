حليف لبوتين: روسيا تقاتل حلف الناتو في أوكرانيا

قال الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، وهو أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو الآن تقاتل حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا، وإن الغرب يحاول محو روسيا من الخريطة السياسية للعالم.

وأضاف باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "أرجومينتي إي فاكتي" اليوم الثلاثاء: "الأحداث في أوكرانيا ليست اشتباكاً بين موسكو وكييف، هذه مواجهة عسكرية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وبين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا بالأساس".

وتابع: "خطط الغربيين هي مواصلة تمزيق روسيا ومحوها في نهاية المطاف من الخريطة السياسية للعالم".

وينظر بوتين إلى الحرب في أوكرانيا على أنها معركة وجودية مع الغرب وقال سابقاً إن روسيا ستستخدم جميع السبل المتاحة لحماية نفسها وشعبها من أي معتد.