الميليشيات الحوثية تواصل التصعيد في جبهات القتال باليمن

واصلت الميليشيات الحوثية تصعيدها في جبهات القتال باليمن، وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة أن الميليشيات قامت بتشكيل وحدات قتالية جديدة في مديرية الدريهمي، وواصلت إرسال تعزيزات وأسلحة بحرية إلى المحافظة.

وفي حجة، ذكرت مصادر محلية أن انفجارات وقعت في ساحل المحافظة نتيجة إجراء الميليشيات تجارب وتدريبات على زراعة الألغام البحرية في المياه اليمنية.

وفي صنعاء، فشلت ميليشيات الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي من معسكر الحفاء، شمال شرق العاصمة، وانفجر أثناء محاولة إطلاقه ما خلف صوتاً مدوياً سمع في أرجاء المدينة.

وفي مأرب، واصلت الميليشيات شن هجماتها القتالية تجاه مواقع الجيش اليمني في المحور الرملي الممتد بين البلق الشرقي ومعسكر ام ريش في مديرية الجوبة جنوب المحافظة، وتم خلال الساعات الماضية إفشال محاولتي تسلل للميليشيات في المنطقة وتكبيدها خسائر كبيرة.

وفي جبهة كرش شمال لحج، صدت القوات المشتركة والجنوبية هجوماً حوثياً هو الثاني على مواقعها في جبهة "حمالة" خلال أقل من 24 ساعة، وأكدت مصادر ميدانية مصرع 4 حوثيين وإصابة 9 آخرين في عملية التصدي.