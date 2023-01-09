ميليشيات الحوثي تواصل هجماتها في جبهات عدة

واصلت ميليشيات الحوثي هجماتها على مواقع الجيش اليمني والمقاومة في جنوب مأرب، وأكدت مصادر ميدانية إفشال محاولة تسلل حوثية تجاه جبهة "الاعيرف" وتكبيدها خسائر كبيرة.

وأكدت المصادر مقتل واصابة 13 جندي يمني جراء الهجمات الحوثية، في جميع خطوط المواجهة بمأرب خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي لحج، صدت القوات المشتركة والجنوبية، هجوماً حوثيا تجاه مواقع اللواء الخامس دعم وإسناد في جبهة حمالة، شمال المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة.

وفي تعز، لقي طفلين مصرعهما قنصاً على يد عناصر الميليشيات في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوب شرق المحافظة.

من جهة أخرى، أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، تمكن فرقه الهندسية في الأسبوع الأول من يناير الجاري، من نزع 1.282 لغمًا زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وفي صنعاء، شهد جنوب المدينة عملية تصفية للشيخ القبلي البارز "ناصر عبدالله طماح"، أحد أبرز مشايخ مديرية الحداء في محافظة ذمار، الأمر الذي أشعل الخلاف بين قبائل الحداء والحوثيين.

إلى ذلك، جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي بمراجعة طريقة تعاطيه مع ميليشيات الحوثي الإرهابية، في ظل تصاعد العمليات القتالية والانتهاكات التي تمارسها في جميع المناطق اليمنية.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تأكيده أن الميليشيات تصعد قتالياً وتمارس شتى أنواع الانتهاكات ضد اليمنيين، فيما تزداد الضغوط على الحكومة الشرعية التي التزمت وقدمت التنازلات الكبيرة في سبيل إحلال السلام وانهاء القتال.

من جهة ثانية، كشفت نقابة الصحفيين اليمنيين عبر تقريرها السنوي، عن 92 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في اليمن خلال عام 2022، بينها حالتي قتل عمد.